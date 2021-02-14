В США выявили 52 тысячи новых случаев COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 52 тысячи, была зафиксирована почти тысяча летальных исходов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за минувшие сутки медики зарегистрировали 52 685 новых случаев заражения коронавирусом и 985 летальных случаев.

Согласно информации университета, в общей сложности в США COVID-19 заболели более 27,6 миллиона человек, скончались более 486 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.