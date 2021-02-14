На азербайджанском языке издано учебное пособие ведущих вузов мира

Экземпляры издания будут направлены во все университеты страны, а также центральные библиотеки. Книга окажется незаменимой для читателей, интересующихся государственными финансами и политикой.

Международный банк Азербайджана реализовал очередной проект в рамках корпоративной социальной ответственности – общественности представили перевод книги профессора Джонатана Грубера из Массачусетского технологического института «Государственные финансы и государственная политика». Тем самым Международный банк Азербайджана сделал еще один шаг в развитии образования, инноваций и финансовой грамотности в нашей стране.

Книга профессора Джонатана Грубера – один из основных обучающих материалов, использующихся в процессе обучения ведущих университетов мира. Она содержит глубокий анализ широкого спектра реальных кейсов и интересных фактов, теоретические подходы, практические решения и убедительные аргументы, которые позволят читателю увидеть целостную картину развития государственной политики и финансового положения.

Подобная инициатива такой крупной бизнес-организации, как Международный банк Азербайджана, способствует стремительному обновлению учебной базы нашей страны, воспитанию нового поколения профессионалов и сделает международный опыт более доступным для нашего общества. Формирование полезных ресурсов играет важную роль в защите и развитии азербайджанского языка в условиях глобализации.

Председатель правления банка Аббас Ибрагимов сказал: «Международный банк Азербайджана, являющйся современным государственным банком, принимает активное участие в социальных проектах, а также мерах по поддержке экономики, реализуемых нашим государством. Повышение уровня знаний в сфере государственных финансов чрезвычайно полезно для нашего общества с точки зрения достижения целей процессов трансформации социально-экономической системы. В этой связи было принято решение перевести и издать этот фундаментальный учебник. Надеемся, что эта книга поможет нашим вузам подготовить кадры в соответствии с современными требованиями науки и образования, а также будет способствовать урегулированию отношений между участниками в рамках социально-экономической системы. Международный банк Азербайджана намерен и далее развивать подобные проекты».

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.