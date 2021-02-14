Основатель компании Microsoft, благотворитель Билл Гейтс назвал сложнейшую проблему человечества. По его словам, к 2050 году мир должен достичь климатической нейтральности, что является нелёгкой задачей.

"Это самая трудная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира — цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство — всем этим секторам предстоит меняться", — сказал Гейтс.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходима модернизация всех производств, а также введение инноваций и их масштабирование. Помимо этого требуется проведение политики климатической нейтральности. Только в этом случае, по словам основателя Microsoft, удастся реализовать эту задачу к 2050 году, передает РИА Новости.