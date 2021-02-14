В рамках опроса, который прошел на улицах Еревана, один мужчина заявил, что готов проголосовать за президента Ильхама Алиева, сообщает «Вестник Кавказа».

«Только Алиев», - заявил он в ответ на вопрос «За кого вы бы проголосовали, если бы президентские выборы в Армении проходили сегодня?»

Свой выбор гражданин Армении объяснил ситуацией в стране.

«Не видите, до чего нас довело руководство, что прежнее, что сегодняшнее? Сжечь их нужно и выкинуть в мусор», - добавил респондент.