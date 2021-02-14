В Индонезии высоко оценили турецкие беспилотники

Глава Генштаба ВС Индонезии Хади Тьяджанто высоко оценил беспилотные летательные аппараты турецкого производства, которые сыграли значимую роль в победе Азербайджана над Арменией. Свою оценку турецким БПЛА Тьяджанто высказал на заседании высшего руководства Национальной армии Индонезии, сообщает Anadolu.

ВС Индонезии должны уделить особое внимание развитию беспилотной авиации в современной военной концепции, считает глава Генштаба. Он также привлек внимание к преимуществам БПЛА, а также простоте и небольшим затратам на производство.

Тьяджанто отметил необходимость использования БПЛА для нужд армии, в частности тех его модификаций, которые обладают возможностью длительного пребывания на средних высотах.

По мнению главы Генштаба, БПЛА также должны обладать возможностью осуществлять разведывательные операции, вести наблюдения и распознавать цели.