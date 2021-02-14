Экс-глава Агстафы частично признал свою вину
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу бывшего главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова, сообщает корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, на заседании был оглашен обвинительный акт. Обвиняемые частично признали себя виновными по выдвинутым обвинениям.
Судебный процесс будет продолжен 26 февраля.
Напомним, бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.