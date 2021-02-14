Мир предупредили о дефиците еды

Люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом предупреждают в ООН, пишет The Guardian.

Почти во всем мире еда стала дороже, а в некоторых странах — и вовсе недоступной для людей. В этом году ситуация выглядит более сложной, чем в прошлом, отметила спецпосланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата. Она добавила, что у многих закончились продукты и сбережения.

По прогнозам Калибата, борьба с COVID-19 и его экономическими последствиями может занять минимум пять лет. Она также заявила, что необходимо удерживать цены на низком уровне и поддерживать доступность продуктов для людей.