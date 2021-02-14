Штурм Капитолия расследует независимая комиссия

В письме законодателям Пелоси пояснила, что в качестве образца для работы комиссии будет взято расследование атак 11 сентября 2001 года. "Мы должны узнать правду о том, как это произошло", - подчеркнула спикер.

В субботу бывший президент США Трамп был оправдан Сенатом по делу о подстрекательстве к мятежу, однако члены Демократической партии и часть республиканцев поддержали начало независимого расследования январских событий, в результате которых погибли пять человек.

Пелоси также напомнила, что после инцидента поручила отставному генералу Расселу Оноре проверить систему обеспечения безопасности Капитолия.