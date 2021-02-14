Трампа обвинили в связях с ультраправыми

Бывшего президента США Дональда Трампа и его представителя Руди Джулиани обвиняют в сговоре с ультраправыми группами Proud Boys («Гордые ребята») и Oath Keepers («Хранители клятвы») с целью подстрекательства к восстанию 6 января. Об этом говорится в гражданском иске, поданном во вторник, 16 февраля, в федеральный суд конгрессменом-демократом Бенни Томпсоном, передает CNN.

Данный иск является первым гражданским иском, поданным против бывшего главы Белого дома в связи с нападением на Капитолий. Он поступил через несколько дней после того, как Сенат Конгресса США оправдал Трампа в процессе его импичмента.

Томпсон указывает на слова и твиты Трампа в месяцы, предшествовавшие восстанию, обвиняя 45-го президента и Джулиани в мобилизации и подготовке своих сторонников к атаке с целью помешать Конгрессу утвердить результаты выборов. В иске цитируется редко используемый федеральный закон, принятый после Гражданской войны в стране, который был предназначен для борьбы с насилием со стороны ультраправого движения ку-клукс-клана (ККК). Он позволяет возбуждать гражданские иски против людей, которые используют «силу, запугивание или угрозы», чтобы помешать кому-либо выполнять свои служебные обязанности.