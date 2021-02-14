США больше не считают хуситов террористами
В США приняли решение, что из списка иностранных террористических организаций следует исключить движение йеменских повстанцев-хуситов «Ансар Алла», об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.
"Сегодня, 16 февраля, государственный департамент США отменил внесение "Ансар Алла" в санкционные списки, вследствие чего "Ансар Алла" более не является заблокированным в рамках правил введения санкций, связанных с мировым терроризмом, правил санкций в отношении террористических организаций или президентского указа 13224 в соответствии с поправками", – говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что с граждан США снимается обязательство на получение разрешения Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов для заключения сделок или ведения деятельности с "Ансар Алла".
Хуситы были включены в список террористических организаций в период правления экс-президента США Дональда Трампа, однако администрация Джо Байдена после прихода в Белый дом заявила о намерении пересмотреть это решение.
В Йемене с 2014 года наблюдаются столкновения между сторонниками хуситов и правительственными войсками, после того как первые захватили власть в столице и отстранили от власти президента Абд Раббу Мансура Хади. Правительственные силы поддерживает международная военная коалиция во главе с Саудовской Аравией.
При этом хуситы продолжают контролировать север Йемена.