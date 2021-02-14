Эдмон Марукян: «Если Саргсян хотел сдать Карабах, зачем вкладывал туда миллионы?»
Армянский депутат, глава оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обвинил экс-президента Армении Сержа Саргсяна в лживых заявлениях, которые он сделал в ходе недавнего пространного интервью одному из местных телеканалов.
Саргсян, представляя подробности переговорного процесса по Нагорному Карабаху, заявил, что в 2014 году в разговоре с одним из лидеров стран-сопредседателей МГ ОБСЕ он якобы обозначил два возможных варианта решения карабахского конфликта. По его словам, в первом варианте предлагалось передать Азербайджану все семь районов вокруг Нагорного Карабаха, за исключением сухопутного Лачинского коридора, в обмен на признание независимости «НКР». А по второму варианту Азербайджану должны были быть возвращены пять районов, а окончательный статус Нагорного Карабаха планировалось определить референдумом с участием местного населения.
Ссылаясь на слова экс-президента, Эдмон Марукян задался резонным вопросом: зачем армянская сторона тратила миллионы долларов на районы вокруг Карабаха, которые в любом случае должны были быть переданы Азербайджану?
«Если это было так, то зачем тратились миллионы долларов на Зангилан, прилегающие села, Губадлы, строился новый город на реке Араз, осуществлялись огромные траты на Джабраил и т.д.?» - спрашивает Марукян.
По его словам, получается так, что налоги армянских граждан и получаемые от диаспоры средства тратились на территорию, которую предусматривалось передать Азербайджану. «То есть мы были настолько богаты, что строили для азербайджанцев города и села», - возмутился он.
Более того, как заявил Марукян, были предоставлены кредитные средства в несколько сотен миллионов долларов для осуществления бизнеса (преимущественно, строительство ГЭС) в Лачине и Кельбаджаре.
«Действительно ли был смысл брать у банков огромные кредиты под гарантии государства, если территории все равно должны были быть переданы Азербайджану? С какой целью были осуществлены все эти расходы, если параллельно с этим шли переговоры о сдаче 5+2 районов?» - подчеркнул он.
Фактически Марукян открыто заявил о том, что Саргсян, мягко говоря, лукавит. Ничего он возвращать Азербайджану не собирался, а сейчас делает подобные заявления, чтобы еще больнее ударить по Пашиняну: дескать, Армения и так планировала вернуть районы вокруг Нагорного Карабаха, но без многотысячных людских жертв, без потери Шуши и Гадрута и с почти решенным вопросом статуса.
На самом деле Саргсян прекрасно понимал, что Азербайджан никогда не согласится на признание независимости «НКР», а потому и освобождать мирным путем районы, которые армяне называли «поясом безопасности», не придется. Поэтому и вкладывались какие-то средства, а также шло активное заселение оккупированных территорий.