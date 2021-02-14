В Сочи проходит трехсторонняя встреча по Сирии

В Сочи началась встреча делегаций гарантов "астанинского процесса" по Сирии — России, Ирана и Турции, сообщил корреспондент РИА Новости.

Помимо делегаций стран — гарантов, в переговорах примут участие представители международных организаций, в том числе ООН и МККК, а также делегации сирийского правительства и оппозиции.

Как сообщал спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев, на повестке дня будут вопросы политического урегулирования, борьбы с терроризмом, возвращения беженцев, поиска пропавших лиц и экономическая ситуация в Сирии.