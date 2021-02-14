В Японии заявили, что не будут выбрасывать вакцину Pfizer

Японский министр заявил, что страна не будет избавляться от части вакцин от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Япония отметила, что столкнулась с проблемой нехватки специальных шприцев, которые давали бы возможность полностью извлечь все шесть доз препарата из одной ампулы. Обычные шприцы позволяют сделать только пять инъекций.

«Это ценная вакцина, и мы не будем тратить ее впустую», — сказал японский министр.

С аналогичной проблемой столкнулся и ряд европейских стран, например Испания, а в Германии в регионе Северный Рейн заявили, что будут извлекать по семь доз из одной ампулы.