Житель Москвы перенес пять клинических смертей за ночь

Житель столицы почувствовал сильную боль в сердце и вызвал «скорую помощь». В момент приезда медиков у пациента наступила первая клиническая смерть. По дороге в клинику у мужчины еще два раза останавливалось сердце. В обоих случаях бригада успешно проводила реанимацию.

Четвертый раз мужчина перестал дышать сразу после госпитализации в больницу, а в пятый раз сердце остановилось уже на операционном столе. Медикам снова удалось вернуть его к жизни и установить специальный тент в артерию, которая снабжает кровью сердце. Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии.