Историческое событие: иранский спортсмен прилетел в Тель-Авив «Его любят в Израиле…»
В Израиль для участия в турнире «Большого шлема» прилетел знаменитый иранский дзюдоист, победитель чемпионата мира 2018 года в Баку Саид Моллаеи.
Это историческое событие с учетом отношений между Ираном и Израилем. Правда, Моллаеи прибыл в Тель-Авиве не как представитель Ирана. Спустя год после победы в Баку, выступая на чемпионате мира-2019 в Токио, он вышел в полуфинал. Однако иранские власти приказали ему проиграть в полуфинальной схватке, чтобы не бороться в финале с израильским дзюдоистом Саги Муки. В связи с этим Моллаеи объявил о том, что отказывается выступать за Иран и будет соревноваться под олимпийским флагом. Опасаясь возмездия, он решил скрыться в Германии.
Международная федерация дзюдо (IJF) объявила, что запрещает Исламской Республике участвовать в соревнованиях до тех пор, пока «Федерация дзюдо Ирана не предоставит твердые гарантии и не докажет, что они будут уважать устав IJF и согласны с тем, что их спортсмены будут бороться против израильтян».
В ноябре 2019 года Моллаеи получил политическое убежище в Германии. В том же месяце он выступал в составе команды беженцев IJF на турнире «Большого шлема» в Осаке, и израильтянин Саги Муки поздравил его с возвращением в спорт.
Моллаеи поблагодарил Муки, написав: «Удачи тебе все время, мой лучший друг». Позже он опубликовал в Instagram фотографию себя с Муки с подписью: «Это настоящая дружба и победа спорта и дзюдо над политикой».
В декабре 2019 года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который также является главой Федерации дзюдо этой страны, пригласил иранца выступать под флагом Монголии и предоставил ему гражданство.
…По прилету в Тель-Авив в аэропорту «Бен-Гурион» Моллаеи встречал глава Израильской ассоциации дзюдо Моше Понти. Спортсмен поблагодарил израильтян за теплый прием. «Я очень рад быть здесь и принять участие в этих соревнованиях. Спасибо за теплую встречу и всего хорошего израильтянам. Я чувствую себя в безопасности», - сказал Моллаеи, к которому были приставлены два охранника.
29-летний иранец прилетел специальным рейсом, организованным для дзюдоистов и их команд со всех концов мира. На самолете было около 150 человек. Дзюдоиста доставили в отель, где он, как и все другие участники, будет находиться в изоляции, а после получения результата тестирования будет допущен к турниру, который пройдет 18-20 февраля.
Президент Израильской ассоциации дзюдо Моше Понти заявил, что это исторический момент:
«Когда я вижу Саида Моллаеи и его тренера Мухаммеда, я так волнуюсь, как не волновался в течение долгого времени. Это исторический момент! Это удивительный, смелый и милый человек, которого все любят, в том числе и в Израиле. Он является настоящим героем и настоящим спортсменом. Весь мир знает его, мы вошли в историю, объединив сердца и доставив Саида из Ирана в Израиль! Я желаю, чтобы между двумя народами был мир».
Теперь мировая общественность дзюдо с нетерпением ждет поединка между Моллаеи и Муки на турнире в Тель-Авиве. Они выступают в весовой категории до 81 кг. Всего в Израиле выступят более 400 спортсменов из 61 страны, в том числе и из Азербайджана. От нашей страны планируется участие 15 дзюдоистов и дзюдоисток.