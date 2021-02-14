Эльмир Алиев, отдел спорта 21:31

В Израиль для участия в турнире «Большого шлема» прилетел знаменитый иранский дзюдоист, победитель чемпионата мира 2018 года в Баку Саид Моллаеи.

Это историческое событие с учетом отношений между Ираном и Израилем. Правда, Моллаеи прибыл в Тель-Авиве не как представитель Ирана. Спустя год после победы в Баку, выступая на чемпионате мира-2019 в Токио, он вышел в полуфинал. Однако иранские власти приказали ему проиграть в полуфинальной схватке, чтобы не бороться в финале с израильским дзюдоистом Саги Муки. В связи с этим Моллаеи объявил о том, что отказывается выступать за Иран и будет соревноваться под олимпийским флагом. Опасаясь возмездия, он решил скрыться в Германии. Международная федерация дзюдо (IJF) объявила, что запрещает Исламской Республике участвовать в соревнованиях до тех пор, пока «Федерация дзюдо Ирана не предоставит твердые гарантии и не докажет, что они будут уважать устав IJF и согласны с тем, что их спортсмены будут бороться против израильтян». В ноябре 2019 года Моллаеи получил политическое убежище в Германии. В том же месяце он выступал в составе команды беженцев IJF на турнире «Большого шлема» в Осаке, и израильтянин Саги Муки поздравил его с возвращением в спорт.

Моллаеи поблагодарил Муки, написав: «Удачи тебе все время, мой лучший друг». Позже он опубликовал в Instagram фотографию себя с Муки с подписью: «Это настоящая дружба и победа спорта и дзюдо над политикой». В декабре 2019 года президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который также является главой Федерации дзюдо этой страны, пригласил иранца выступать под флагом Монголии и предоставил ему гражданство. …По прилету в Тель-Авив в аэропорту «Бен-Гурион» Моллаеи встречал глава Израильской ассоциации дзюдо Моше Понти. Спортсмен поблагодарил израильтян за теплый прием. «Я очень рад быть здесь и принять участие в этих соревнованиях. Спасибо за теплую встречу и всего хорошего израильтянам. Я чувствую себя в безопасности», - сказал Моллаеи, к которому были приставлены два охранника.