Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с Байрамовым и Айвазяном

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из РФ, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США) сегодня распространили совместное заявление. Заявление опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ 16 февраля провели отдельные встречи в формате видеоконференции с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик принял участие во встречах. Сопредседатели провели долгий и содержательный обмен мнениями с министрами по вопросам содействия стабильности в регионе, методов посреднического процесса и роли личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.