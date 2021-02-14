Араик Арутюнян: «Азербайджанская сторона передала нам сегодня 106 тел погибших солдат»

Армянской стороне переданы останки 106 погибших во время военных действий в Карабахе. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.

"На основе достигнутых договоренностей, при посредничестве российского контингента миротворческих сил, азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 человек, погибших в 44-дневной войне. Поиски тел погибших продолжаются", - написал он.

Кроме того, стороны прилагают усилия по поиску останков погибших в войне 1990-х годов и их обмену, добавил Арутюнян.