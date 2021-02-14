Президент Египта попросил граждан страны меньше рожать

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник заявил о необходимости сократить темпы рождаемости населения страны, превысившего в минувшем году сто миллионов человек. С таким призывом ас-Сиси, как передает РИА Новости, обратился в ходе торжественного открытия ряда медицинских объектов в провинции Исмаилия.

В речи, обращенной к служащим медицинского сектора, египетский президент сказал, что продолжение темпов роста населения страны нынешними темпами (составляет до двух миллионов человек ежегодно) "не позволит жителям страны почувствовать какое-либо улучшение условий их жизни".

"Понимание опасности роста населения очень важно для всех египетских семей в сельской и городской местности… Более двух детей, это (становится) очень большой проблемой", - сказал глава Египта, чье обращение транслировало египетского телевидение.

По его словам, оптимальным для Египта является ежегодный прирост в 400 000 человек.

"Мы не стремимся решить эту проблему путем принятия строгих законов. Не все вопросы можно решить таким образом. Мы работаем над программой, чтобы разрешить проблему увеличения населения", - заявил ас-Сиси.