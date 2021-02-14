В Мингячевире сотрудник МЧС спас бросившуюся в реку женщину

В Мингячевире сегодня Лятифова Амина Расим гызы 1992 года рождения, поднявшись на мост через реку Кура, бросилась в реку с целью самоубийства.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, находившийся в тот момент на месте происшествия сотрудник региональной водолазно-поисковой группы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС Досмамедов Досмамед Гахраман оглу без каких-либо спасательных средств прыгнул в воду и спас жизнь женщине.