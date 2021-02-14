Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил представителей Азербайджана в ЮНЕСКО в связи с проведением в ЮНЕСКО 700-летия со дня смерти Юнуса Эмре. Как передают турецкие СМИ, об этом Эрдоган заявил, выступая на церемонии открытия цикла мероприятий, проводимых в связи с объявлением 2021 года в Турции «Годом Юнуса».

Президент Турции сказал, что в стране и за рубежом будет проведен ряд мероприятий по правильному использованию тюркского языка в качестве языка культуры, чтобы представить Юнуса Эмре как общую ценность для человечества, а также оценить его заслуги в сохранении тюркского языка.

Президент Турции, напомнив о том, что 1991 год был объявлен со стороны ЮНЕСКО “Годом Юнуса Эмре ”, особо отметил заслуги представителей Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Узбекистана в проведении в этом году в ЮНЕСКО 700-летия со дня смерти Юнуса Эмре,

Отметим, что 2021 год объявлен в Турции годом “марша Истикляль”, “Юнуса Эмре” и “Гаджи Бекташ Вели”.