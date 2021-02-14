ООН призывает избавиться от «вакцинного национализма»

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира проявить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик рассказал, что генсек выступит 17 февраля на заседании Совбеза ООН и призовет государства к увеличению солидарности в вопросах вакцинации.

«Одна большая просьба – по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — сказал представитель Гутерреша, отвечая на вопрос о том, какова будет глобальная просьба генсека к лидерам стран.

Он также отметил, что в случае продолжения существующего пути, в мире не смогут вакцинировать людей с необходимой для того скоростью.

«Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что, в некотором смысле, вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — подчеркнул Дюжаррик.