Adidas объявил о начале процесса продажи Reebok

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas объявил о начале процесса продажи принадлежащего ему американского бренда Reebok. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Согласно заявлению, по итогам разработки пятилетней стратегии развития в Adidas пришли к выводу о том, что два бренда смогут лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. Генеральный директор Adidas Каспер Рорстед отметил, что в компании будут усердно работать для обеспечения успешного будущего Reebok. Отмечается, что подразделение Reebok с первого квартала в финансовой отчетности будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи.

Ранее Adidas вошел в топ-20 самых популярных брендов одежды в мире. Согласно исследованию платформы Lyst, на первом месте расположился итальянский дом моды Gucci. За ним последовали итальянская стрит-стайл марка Off-White и американский спортивный бренд Nike.