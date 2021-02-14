Секретарь Совбеза Армении: «Чтобы прекратить апрельскую войну, Саргсян обещал Ильхаму Алиеву пойти на уступки, но покинул свой пост»

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян пролил свет на еще одну ложь, которую экс-президент Серж Саргсян изрек во время своего недавнего интервью одному из местных телеканалов.

Саргсян заявил, что «боевые действия в апреле 2016 года прекратились, поскольку азербайджанская сторона получила сильную контратаку и обратилась к России, чтобы остановить войну». Хотя на самом деле, по словам Григоряна, боевые действия были прекращены, потому что Саргсян на словах обещал уступить территории Азербайджану.

Как известно, в апреле 2016 года Азербайджан отвоевал более 2000 гектаров территорий, при том что сам Саргсян не признал этого, называя цифру в 800 га.

«Апрельская война прекратилась после обещаний армянской стороны, - цитирует Армена Григоряна «Радио Азатутюн»». - Предполагался определенный график выполнения обещаний в течение лета 2016 года. Но летом произошел «Сасна црер» (захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване вооруженной группой), использовав который Серж Саргсян отложил реализацию обещаний до апреля 2017 года, а затем до передачи власти. Этот человек, дав многочисленные обещания, создав такое бремя для Армении, покидает пост, а затем приходит и заявляет, что «я был готов подписать, я был готов на какие-то шаги». Между тем, я четко заявляю, что по причине данных им обещаний, по причине созданных им тупиков мы столкнулись с серьезными проблемами», - сказал Григорян.

Григорян удивляется словам Саргсяна о том, что он якобы выиграл апрельскую войну: «Саргсян говорит, что готов был пойти на уступки. Но зачем человек, который, как он утверждает, «выиграл войну», должен идти на уступки? Тут что-то не вяжется».

На вопрос о том, какие именно обещания дал Серж Саргсян после апрельской войны, секретарь Совбеза ответил: «Наверное, точнее об этом может сказать сам Саргсян, но апрельская война была остановлена, и за этим последовал график, согласно которому те договоренности должны были быть реализованы. Удовлетворили ли эти обещания азербайджанскую сторону? Если Азербайджан остановил военные действия, значит, обещания их удовлетворили».