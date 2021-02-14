Найдены способные жить на Марсе организмы

Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в условиях марсианской атмосферы, исследование опубликовано в журнале Fronters in Microbiology.

Как отмечается в научной работе, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса.

Ученые обнаружили, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их в качестве корма для других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.