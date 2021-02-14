Основатель Amazon обогнал Илона Маска и вновь стал самым богатым человеком

Основатель Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире. Он обошел главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, который удерживал первую позицию на протяжении более чем месяца. Об этом свидетельствуют данные "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), рассчитываемого агентством Bloomberg.

Согласно рейтингу, состояние Безоса на данный момент составляет 191, а Маска - 190 млрд долларов. Отмечается, что основатель Amazon занимал первую строчку топа с 2017 года по 7 января 2021 года.

Третье место в индексе занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с показателем в 137 млрд долларов, четвертое - совладелец Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно (116 млрд долларов), а пятое - основатель Facebook Марк Цукерберг (104 млрд долларов).