Мужчина сбежал из Северной Кореи в Южную необычным способом. Он пересек морскую границу между двумя странами в водолазном костюме, передает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Беглеца заметили в приграничном городе Косон с помощью камер видеонаблюдения, но поймать его удалось лишь спустя три часа. Сообщается, что мужчина смог пролезть через дренажный тоннель, тем самым миновав проволочные заграждения вдоль берега. Военные признали, что тоннель не был оборудован специальной защитой от проникновения.

Уточняется, что мужчине от 20 до 30 лет. Он заявил, что является гражданским и сбежал из Северной Кореи, однако разбирательства продолжаются. Военные проводят проверку, по итогам которой меры безопасности на границе будут усилены.