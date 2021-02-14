Полиция задержала приковавшего больного к столбу Лятифова

В Министерстве внутренних дел Азербайджана изучили распространенные в социальных сетях видеокадры, на которых запечатлен прикованный к столбу человек.

В пресс-службе МВД сообщили, что страдающий психическим расстройством 43-летний житель Сабунчинского района Баку 12 дней назад зашел в один из маркетов в поселке Сабунчи, взял с прилавка бутылку газированной воды и выпил. Увидев это, владелец маркета 24-летний Рахиб Лятифов надел на шею мужчине цепь, приковал его к столбу, снял это на видео и распространил кадры в соцсетях.

Р.Лятифов привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, в отношении него проводится расследование. В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка его действиям.