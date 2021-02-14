Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра
По информации на 10:00 часов 17 февраля, на территории страны местами шел дождь, в Грызе, Гусаре, Гедабее, Шахдаге, Дашкесане – снег, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов.
Уровень выпавших осадков составил в Мингячевире 9 мм, Билясуваре – 6 мм, Имишли – 5 мм, Лянкяране – 4 мм, Джейранчеле, Гёйчае – 3 мм, Шамкире, Товузе, Шеки, Мерезе, Тертере, Зардабе, Кюрдамире, Ярдымлы, Лерике, Шахдаге, Астаре – 2 мм, Агдере (Ордубад), Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Агдаме, Балакене, Загатале, Губе, Кишчае (Шеки), Нефтчале, Джафархане, Сабирабаде, Бейлагане, Барде – 1 мм, в Баку, Бина и Сумгайыте – до 1 мм.
Скорость северо-западного ветра в Хыналыге достигала 28 м/с, Тертере - 23 м/с, Нафталане, Нефтчале - 20 м/с, Сальяне - 18 м/с, Грызе - 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 17 м/с, Пираллахи, на острове Чилов и Нефтяных Камнях – 15 м/с.
По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в море достигла 2,8 метра.