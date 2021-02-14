Минтруда создает малые предприятия для семей шехидов и участников войны Фото
Государственное агентство занятости в рамках программы самозанятости предоставило средства почти 60 гражданам, включая членов семей шехидов и ветеранов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, активы были предоставлены жителям Баку, Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шекинского, Загатальского, Самухского и Шемахинского районов.
После привлечения к программе этим людям было выдано необходимое оборудование для создания малых предприятий в сфере производства и услуг. В настоящее время участники программы продолжают обеспечиваться активами в соответствии с их бизнес-планами по выбранным видам экономической деятельности. В прошлом году агентство привлекло в программу самозанятости 12 тысяч 600 человек. Ожидается, что в 2021 году программой будет охвачено 16 тысяч человек.