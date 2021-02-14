«Британский» вирус-мутант нашли уже в 94 странах

Особо заразный вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 94 странах, вариант, найденный сначала в ЮАР, - в 46, а вариант из Бразилии и Японии - в 21 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 17 февраля.

Эксперты в то же время полагают, что на самом деле эти более заразные виды коронавируса распространены шире, поскольку не все случаи заражения выявляются и регистрируются.

Особую обеспокоенность вызывает британский вариант B.1.1.7, который, по предварительным оценкам, почти на треть заразнее первоначального. Два других варианта, по всей видимости, также заразнее первоначального, но точных данных пока не получено.

Эксперты ВОЗ отмечают, что из-за все более широкого распространения этих новых видов коронавируса оснований для успокоения на фоне снижающейся заражаемости во всем мире пока нет.