Иранские минометы атаковали авиабазу США в Ираке

Леонид Швец, автор haqqin.az 13:03

Около четырнадцати 107-миллиметровых мин было выпущено поздним вечером в понедельник, 15 февраля, по американской военной базе, расположенной возле аэропорта в Эрбиле. Три из них упали в периметре базы, остальные обрушились на прилегающие жилые кварталы. Один человек, работавший по контракту с американцами переводчиком, убит, еще девять, включая одного американского военнослужащего, ранены.

Эту атаку ожидали в начале января, в годовщину гибели генерала Касема Сулеймани, руководителя сил специальных операций Аль-Кудс в составе Корпуса стражей исламской революции. 3 января прошлого года он был убит в Багдаде в результате точечного удара с воздуха по личному распоряжению президента Трампа. Вместе с Сулеймани погиб и Абу Махди аль-Мухандис, один из лидеров Сил народной мобилизации, шиитского ополчения, тесно связанного с Аль-Кудс. Этому решению американского президента предшествовала атака 27 декабря 2019 года на иракскую базу США под Киркуком, в результате которой погиб американский контрактник, и нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря, обошедшееся без жертв. Предполагалось, что Иран не оставит смерть генерала, которого дома считают национальным героем, без отмщения и последний месяц пребывания Трампа в Белом доме превратит в череду неприятностей. Однако актов возмездия в январе не последовало. Самая дерзкая за год атака была 13 марта 2020 года, когда из «катюш» была обстреляна военная база к северу от Багдада, убив британскую военнослужащую-медика, двух американцев-контрактников и ранив 14 человек. За той атакой стояла, по всей видимости, группировка «Катаиб Хезболла», к которой был причастен убитый в Багдаде Абу Махди аль-Мухандис.

Ответственность за обстрел базы в Эрбиле взяла на себя малоизвестная шиитская группировка «Авлия аль-Дам» – «Стражники крови», небольшая организация, финансируемая и управляемая из Ирана. В августе минувшего года она уже брала на себя ответственность за обстрел американских военных конвоев. Иран, правда, тут же стал отрицать свою причастность: спикер иранского МИДа заявил, что его страна заинтересована в мире и спокойствии в Ираке, а про «Стражников крови» знать ничего не знает. Руководство Курдской демократической партии, которое контролирует эту часть Ирака, заявило о необходимости выяснить, кто понесет ответственность за атаку, им не очень приятна ситуация, когда с их территории осуществляются такие атаки на главного союзника иракских курдов. Американцы же оказываются в двусмысленном положении. Долг обязывает их решительно ответить за нападение на своих людей, но администрация Джо Байдена намерена пересмотреть политику США по отношению у Ирану и восстановить отмененную Трампом ядерную сделку. Очевидно, помимо требования прекратить обогащение урана и более жесткого контроля за ядерной программой Ирана, американцы будут настаивать, чтобы Тегеран перестал поддерживать шиитские вооруженные группировки за рубежом, выполняющие грязную работу. Но как этого добиться на деле – большая загадка. Пока никому ни разу не удавалось.