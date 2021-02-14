В Турции раскрыли программу визита Чавушоглу в Азербайджан
Объявлена программа визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан. Как сообщает Министерство иностранных дел Турции, Чавушоглу совершит этот визит 18-19 февраля.
В рамках поездки глава МИД Турции встретится в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Также его примет президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Также состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Грузии.
Глава МИД Турции проведет в Баку и двустороннюю встречу со своим грузинским коллегой. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по вопросам отношений между странами, а также по региональным вопросам.