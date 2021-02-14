В США рухнула добыча нефти

Общий объем добычи нефти в США упал на треть - максимально в истории - на фоне приостановки работы скважин из-за беспрецедентных морозов во всей центральной части страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.

Отмечается, что добыча нефти сократилась примерно на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с) или более в масштабах всей страны. До резкого похолодания в США добывалось около 11 млн б/с, согласно последним правительственным данным. Только в Пермском бассейне в Техасе, крупнейшем нефтеносном районе США, производство рухнуло на 65%.

Главный нефтяной аналитик компании Energy Aspects Ltd. Амрита Сен сказала Bloomberg, что сокращение объема производства "значительно выше первоначальных оценок", предупредив, что добыча в Пермском бассейне сможет вернуться к уровням, наблюдавшимся до заморозков, не раньше 22 февраля.

Цены на нефть выросли до максимумов с начала года на фоне падения добычи. Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы в Техасе, вызвав перебои в энергоснабжении, что также повлекло за собой приостановку работы ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, пишет Интерфакс.