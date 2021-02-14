Это решение он принял после атак сирийской армии на гражданское население. О готовившемся покушении на лидера Сирии рассказала К.Т. Мак-Ферланд, экс-советник президента США по безопасности.

Импульсивный в пору своего президентства Дональд Трамп, как оказалось, был готов даже на громкие убийства. По сообщениям его бывших советников, он собирался провести ликвидацию сирийского президента Башара Асада.

По ее словам, Трамп спросил: «А что, госпожа советник, вы не можете этого сделать?». Я спросила, для чего, и ответила: «Ну что ж, это уже будет военный акт». Так об этом вспоминает экс-советник, член Республиканской партии в документальной программе BBC.

Сотрудники администрации, по ее словам, отсоветовали тогда Трампу проводить такие рискованные действия. Однако Трамп не хотел отступать и искал разные другие способы наказания диктатора.

«Трамп смотрел на меня, сложив руки своим характерным для него образом. Я знала, что он хотел любым способом наказать Асада, чтобы тот не вышел сухим из воды», - говорит Мак-Ферланд.

В программе BBC напоминалось, что сирийский президент жестоким образом подавлял протесты. Против людей применялся сильный токсичный газ зарин. Были убиты тысячи людей.

К.Т Мак-Ферланд потеряла свою должность несколькими месяцами позже после знаменательного разговора с Дональдом Трампом. Поводом для ее увольнения была так называемая пристрастность. Сейчас бывшая советник работает комментатором на телестанции Fox News.

Ее откровения — еще один гвоздь бывшей его сторонницы в крышку гроба политической карьеры Трампа. Но он не оставляет намерений вернуться «на коне» и вновь планирует включиться в гонку за главное кресло в Белом доме, в 2024 году.