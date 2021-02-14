Латыши и литовцы еще недавно с завистью смотрели на северную соседку, где пока еще работают кафе, рестораны, музеи, салоны красоты, дети снова ходят в школы. Однако специалисты уже забили тревогу: пора срочно принимать ограничительные меры, опасность коронавируса вновь очень велика!

Несмотря на заявления представителей ВОЗ о том, что в мире наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19, в Эстонии в последнее время рост инфекционного заболевания резко поднялся.

Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс заявляет: невозможно просто смотреть на показатели заболеваемости и смертности от коронавируса и при этом не действовать.

Он обращает внимание властей и общественности на тревожный факт: «Болезнь явно поражает детей в возрасте от 10 до 19 лет и от них распространяется повсюду. Около 20-30 процентов случаев распространения вируса связано с открытием школ».

По данным Меритса, коэффициент распространения коронавируса составляет сейчас 1,1 процента. «Это означает, что где-то в середине марта у нас будет 1500 зараженных в день», - обеспокоенно предвидит ситуацию профессор.

Со своей стороны, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер заявляет, что на сегодняшний день в Эстонии нельзя говорить о приостановке распространения COVID. Наоборот, по ее словам, сейчас «существует определенная тенденция к росту. Уровень заражения превысил 1,15 процента и приближается к цифре 2».

Это означает вероятность того, что в ближайшее время в стране будет по 1000 зараженных в день.

Ученая, оперируя фактами, говорит, что «если в начале года была тенденция к снижению, то сейчас видно, что открытие школ сильно поспособствовало распространению вируса». Профессор Фишер отметила, что «мы находимся на пике в Европе, и это не остановить косметическими корректировками». По ее мнению, вернуть детей на дистанционное обучение в школах — идея неплохая.

Ее коллега, Меритс, считает, что ситуация в стране куда хуже, чем об этом говорят власти Эстонии. С его точки зрения объявленная правительством ситуация так называемого «желтого уровня» в реальности уже «красная», а в марте будет и вовсе «черной». «Просто так будет», - дает мрачный прогноз профессор. Более того, он прогнозирует увеличение количества вновь заболевших до того, что больницы будут не в состоянии принять пациентов с коронавирусом.

Меритс видит будущее, если не принять срочных мер, в темных тонах. Он указывает на то, что в мае, по оптимистическим прогнозам, должна была наступить долгожданная свобода. «Но этого не произойдет, если мы позволим цифрам расти, когда в день будет 2000 коронаположительных тестов», - сказал Меритс. При этом специалист не смог вспомнить ни одной европейской страны, которая бы позволила держаться цифре 1000 заболевших в день и не ввела чрезвычайное положение.