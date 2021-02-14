В сообщении МИД Великобритании говорится, что «глобальная акция вакцинации является ключевой, чтобы выиграть в борьбе коронавирусом». Далее документ гласит: «Потому Великобритания призывает о «вакцинном» прекращении огня, чтобы позволить прививкам от Covid-19 попасть к людям, живущим в районах конфликтов».

В среду состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет председательствовать Великобритания. Ее представитель — министр иностранных дел выступит с неожиданной инициативой: призовет к прекращению огня на территории всех вооруженных конфликтов в мире, ради проведения эффективной вакцинации против Covid-19. Haqqin.az стали известны некоторые детали документа.

Министр иностранных дел Доминик Рааб подчеркивает в заявлении: «На нас лежит моральная обязанность действий и стратегическая необходимость сотрудничества, чтобы победить этот вирус».

На форуме Совбеза ООН глава внешнеполитического ведомства королевства Д. Рааб подчеркнет и то, что возможность для распространения вируса в некоторых частях света означает большой риск появления новых его вариантов, а это, в свою очередь, может привести к новым волнам эпидемии во всем мире.

В заявлении далее говорится:

«Более 160 миллионов человек рискуют быть исключенными из вакцинации от Covid-19, из-за нестабильной ситуации или конфликтов (в местах их проживания — прим.ред.)». В тексте сообщения в качестве примеров упоминаются такие страны, как Йемен, Южный Судан, Сомали и Эфиопия.

Документ, несомненно, важный и неожиданный. Правда, надо понимать, что такой призыв, с очевидно благородными целями, вряд ли будет воспринят многими группировками, для которых главный аргумент — не опасность коронавируса, а сила оружия, и они действительно, прекратят стрелять хотя бы на время вакцинации местного населения.

К тому же нет надежного механизма контроля за прекращением боевых действий, который бы позволил провести чрезвычайно важную кампанию прививок в тревожных регионах. Тем не менее опасность, названная министром Великобритании, не преувеличена. И трибуна Совета Безопасности ООН — то самое место, откуда тревога должна быть услышана всеми. В том числе и непримиримыми врагами. Ведь перед пандемией равны все.