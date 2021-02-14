Взгляд из космоса: «реки золота» как угроза человечеству

С борта Международной космической станции постоянно ведутся наблюдения земных пространств - морей, океанов, пустынь, оттуда астронавты и космонавты отмечают природные явления и стихийные бедствия. Но есть многое, что должно тревожить все человечество. Недавно обитатели МКС заметили нечто невероятное: в лесах перуанской Амазонии их взору предстали «реки золота»!

Блестящие на солнце целые коридоры золота выглядят из космоса прекрасно — это цепочки маленьких озер с крупинками драгоценного песка, которых, однако, там не должно быть. Явление необычное, но, как оказалось, у него есть мрачная история.

Команда МКС увидела это в окрестностях Инамбари в регионе Мадре де Диос в Перу. Один из астронавтов решил увековечить необычный вид, чтобы потом выяснить, что же это такое. Амазонка, видимая с борта МКС, местами бросается в глаза цветами золота. Это необычно, хотя ценное сырье добывается там давно, а тоннели, созданные законно, не видны из космоса.