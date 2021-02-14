Взгляд из космоса: «реки золота» как угроза человечеству
С борта Международной космической станции постоянно ведутся наблюдения земных пространств - морей, океанов, пустынь, оттуда астронавты и космонавты отмечают природные явления и стихийные бедствия. Но есть многое, что должно тревожить все человечество. Недавно обитатели МКС заметили нечто невероятное: в лесах перуанской Амазонии их взору предстали «реки золота»!
Блестящие на солнце целые коридоры золота выглядят из космоса прекрасно — это цепочки маленьких озер с крупинками драгоценного песка, которых, однако, там не должно быть. Явление необычное, но, как оказалось, у него есть мрачная история.
Команда МКС увидела это в окрестностях Инамбари в регионе Мадре де Диос в Перу. Один из астронавтов решил увековечить необычный вид, чтобы потом выяснить, что же это такое. Амазонка, видимая с борта МКС, местами бросается в глаза цветами золота. Это необычно, хотя ценное сырье добывается там давно, а тоннели, созданные законно, не видны из космоса.
Как выяснили специалисты американского космического агентства NASA, астронавты натолкнулись на фрагмент так называемого дождевого леса, уничтоженного нелегальными искателями золота. Вырубка лесов и незарегистрированные шахты становятся для Амазонии все более серьезной проблемой. Предполагается, что незаконным бизнесом занимается целая армия - несколько десятков тысяч человек.
Вырубленная территория, обнаруженная из космоса, показывает подтопленные места, что свидетельствует о поисках воды. А «реки золота» - это по существу выкопанные тоннели. Работа десятков тысяч алчных золотоискателей на незаконных карьерах приводит не только к все большей по масштабам вырубке уникальных для планеты лесов, но и травит обитателей местных водоемов и рек.
Ежегодно по вине нелегальных старателей в Амазонку попадает до 55 тонн ядовитой ртути. Из-за этого вода и все живое в ней приговорены к смерти. Безумный вид, который поначалу восхитил астронавтов, окончательно склонил их к размышлениям над судьбой Земли.
Один из ученых, работающих для NASA, Джастин Уилкинсон решил снабдить фото с МКС своим комментарием и опубликовал на эту тему статью в сервисе Earth Observatory. В ней он предостерегает, что «золотая лихорадка» в Амазонии может иметь серьезные последствия для нашей планеты.
Увы, как часто звучавшие предостережения против неразумных действий не были услышаны, и на планете вместо цветущих оазисов остались зияющие черные пустынные пятна. Как, например, произошло с Аральским морем...