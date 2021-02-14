Байден назвал Белый дом «золотой клеткой»

Президент США Джо Байден назвал свою жизнь в Белом доме «золотой клеткой». Слова американского лидера приводит Associated Press.

«Я просыпаюсь утром, смотрю на супругу Джилл и говорю: "Где мы, черт возьми?"», — рассказал Байден. Политик поделился, что до сих пор не может привыкнуть, что кто-то подает ему пальто. Байден пояснил, что больше сотни раз бывал в Овальном офисе, когда занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, но никогда до этого не был в жилой части Белого дома. По его словам, она существенно отличается от резиденции вице-президента.

Тем не менее Байден заверил, что уже освоился на посту президента. «Иногда из-за того, что все происходит так быстро, кажется, что прошло уже четыре года», — сказал он.