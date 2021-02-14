Азербайджанские врачи ответили на армянскую фальсификацию: «Карабахская война распространила коронавирус в Армении»

Подготовил Сидги Шевкет, автор haqqin.az 14:10

В одном из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине The Lancet было опубликовано обращение азербайджанских медиков под заголовком "Нагорно-карабахский конфликт и политизация науки". Это обращение стало ответом на письмо армянских врачей «Война во время COVID-19: Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе и Армении», опубликованное 27 ноября 2020 г. в том же журнале, где авторы попытались связать рост заболеваний коронавирусом в Армении с началом боевых действий в Карабахе. Ответное обращение наших медиков опубликовано за подписью Самира Бабаева, Сабины Гаджиевой, Лейлы Багирзаде, Саита Ашины, Турала Алекперли от имени организации «Специалисты в области здравоохранения за мир». К обращению приложен список из 43 имен медиков-азербайджанцев, работающих на родине и в ведущих мировых медицинских учреждениях, которые также поддержали его.

В обращении азербайджанских медиков говорится, что авторы армянского письма Айразат Казарян и его коллеги описывают прискорбный рост числа случаев COVID-19 в Армении во время недавнего нагорно-карабахского конфликта: «Мы утверждаем, что этот комментарий является попыткой политизировать научные данные путем искажения статистики COVID-19, искажения фактов и упущения важного исторического контекста». Как отмечают азербайджанские медики, к основным причинам роста числа случаев COVID-19 во всем мире с начала сентября 2020 года относятся более холодная погода и более низкая влажность, переход от собраний на открытом воздухе к собраниям в помещении, а также открытие предприятий и школ: «Хотя военный конфликт может усугубить пандемию, резкий рост числа ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 начался до недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта. Такой рост был отмечен в Грузии, стране, которая соседствует с Азербайджаном и Арменией и не вовлечена в конфликт. Последние бои между армянскими и азербайджанскими силами начались 27 сентября 2020 года и закончились 10 ноября 2020 года».