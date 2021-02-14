Азербайджанские врачи ответили на армянскую фальсификацию: «Карабахская война распространила коронавирус в Армении»
В одном из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине The Lancet было опубликовано обращение азербайджанских медиков под заголовком "Нагорно-карабахский конфликт и политизация науки". Это обращение стало ответом на письмо армянских врачей «Война во время COVID-19: Гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе и Армении», опубликованное 27 ноября 2020 г. в том же журнале, где авторы попытались связать рост заболеваний коронавирусом в Армении с началом боевых действий в Карабахе. Ответное обращение наших медиков опубликовано за подписью Самира Бабаева, Сабины Гаджиевой, Лейлы Багирзаде, Саита Ашины, Турала Алекперли от имени организации «Специалисты в области здравоохранения за мир». К обращению приложен список из 43 имен медиков-азербайджанцев, работающих на родине и в ведущих мировых медицинских учреждениях, которые также поддержали его.
В обращении азербайджанских медиков говорится, что авторы армянского письма Айразат Казарян и его коллеги описывают прискорбный рост числа случаев COVID-19 в Армении во время недавнего нагорно-карабахского конфликта: «Мы утверждаем, что этот комментарий является попыткой политизировать научные данные путем искажения статистики COVID-19, искажения фактов и упущения важного исторического контекста».
Как отмечают азербайджанские медики, к основным причинам роста числа случаев COVID-19 во всем мире с начала сентября 2020 года относятся более холодная погода и более низкая влажность, переход от собраний на открытом воздухе к собраниям в помещении, а также открытие предприятий и школ: «Хотя военный конфликт может усугубить пандемию, резкий рост числа ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 начался до недавнего обострения нагорно-карабахского конфликта. Такой рост был отмечен в Грузии, стране, которая соседствует с Азербайджаном и Арменией и не вовлечена в конфликт. Последние бои между армянскими и азербайджанскими силами начались 27 сентября 2020 года и закончились 10 ноября 2020 года».
"Мы стремимся прояснить некоторые утверждения Казаряна и его коллег по поводу истории конфликта между Арменией и Азербайджаном, - говорится в обращении азербайджанских медиков. - Нагорный Карабах - это международно признанная территория Азербайджана, оккупированная армянскими силами и подвергнутая ими этническим чисткам, что является вопиющим нарушением международного права. С начала конфликта в конце 1980-х годов более 1 миллиона этнических азербайджанцев покинули свои дома, что привело к огромной гуманитарной катастрофе. Несмотря на почти 30-летние переговоры с участием международных посредников, мирное соглашение так и не было достигнуто. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году (822, 853, 874, 884), требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил из всех районов Азербайджана. По сей день они остаются невыполненными".
В обращении отмечается, что Казарян и его коллеги упоминают многочисленные случаи гибели мирных жителей с армянской стороны во время недавних боевых действий: "Однако они не учитывают, что атаки Армении на отдаленные, густонаселенные города и села Азербайджана привели к 414 ранениям среди гражданского населения и 94 смертельным случаям. Кроме того, Вооруженные силы Армении использовали тяжелую артиллерию, запрещенные кассетные боеприпасы и ракеты дальнего действия во время этих атак".
"Мы приветствуем прекращение огня, подписанное лидерами Армении и Азербайджана 9 ноября 2020 года, которое привело к прекращению боевых действий, восстановлению международного права и началу вывода армянских войск с оккупированных территорий.
Как специалистов в области здравоохранения всех нас объединяют уважение к общепризнанным правам человека и вера в ценность человеческой жизни. Политизация науки через призму этноцентрических взглядов подрывает положительное влияние науки на нашу жизнь. Совершенно необходимо, чтобы все мы стремились содействовать миру и предотвращать военные конфликты, не используя науку в политических целях," - говорится в обращение азербайджанских медиков.