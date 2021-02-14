Путин: пещерный национализм вредит России

Пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит государству, сказал президент России Владимир Путин на совещании с главами парламентских фракций, комментируя выступление руководителя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что важно не допустить "раскачивание изнутри". Президент напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.

"Нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен, и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну", — сказал российский лидер.

Путин призвал бережно относиться к культуре каждого народа, а также не забывать историю. "Вы (Жириновский - ред.) специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена", — подчеркнул глава российского государства.