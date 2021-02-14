MacLaren и в Баку поедет в «Формуле 1» на новом болиде

MacLaren первым из десятки экипажей выехал на трассу на болиде, подготовленном для гонок сезона 2021 года.

Пока Баку находится в нетерпеливом ожидании этапа гонок F1, то есть легендарной «Формулы», в Лондоне команда MacLaren представила свой новый болид сначала на фото, а затем гонщики - австралиец Даниэль Риччиардо и британец Ландо Норрис презентовали машину с двигателем от компании Mercedes в рамках так называемых съемочных дней.

С утра во вторник австралиец и британец уже гоняли на нем по трассе в Сильверстоун.

Она знаменита тем, что здесь с 1950 года по сегодняшний день проходят гонки болидов F1. Именно тут Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes становился первым и в 2017-м, 2019-м, и в 2020 годах, пропустив вперед в 2018 году Себастьяна Феттеля.

Напомним, что трасса возникла на месте аэродрома, и нынешние ее петли для гонок болидов когда-то были взлетно-посадочной полосой.

Однако эти пробные заезды на королевской трассе, где проводится Grand Prix Великобритании, на сей раз не были обычными классическими тестами болида, так как возможности их проведения были значительно ограничены. Потому гонщики использовали так называемые съемочные дни, когда здесь ведется запись видеоматериалов для презентации и рекламы. В общей сложности за съемочное время можно проехать 1000 километров, а машина должна быть оснащена резиновой, так называемой, демонстрационной «обувью», то есть, шинами, которые потом никогда не используется во время гонок.

В этом сезоне MacLaren отказался от использования в своем болиде двигателя от французского производителя Renault и вновь вернулся к проверенным движкам от немецкого Mercedes.

Зимние официальные тесты команд F1 пройдут 12 марта в Бахрейне, где в последние выходные первого весеннего месяца пройдут первые заезды в гонках за право обладания Grand Prix.

MacLaren там будет защищать свое третье место в соревнованиях чемпионата мира среди производителей. Так сообщило RadioZET.

Эта команда и на этапе в Баку наверняка выведет из «конюшни» свой новый болид.