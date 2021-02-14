Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетит Турцию с рабочим визитом для участия в 9-м заседании двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Anadolu сообщает, что визит Асадова организован по приглашению вице-президента Турции Фуата Октая.

Согласно информации, переговоры Фуата Октая и Али Асадова намечены на четверг, 18 февраля. Затем главу Кабмина Азербайджана примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Фуат Октай и Али Асадов будут председательствовать на бизнес-форуме Турция - Азербайджан, в котором примут участие около 150 представителей частного сектора двух стран. 9-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция - Азербайджан состоится в пятницу, 19 февраля.

Также в президентском комплексе в Анкаре состоится церемония подписания ряда межправительственных документов.

По информации источников в Администрации президента Турции, объем торговых соглашений между двумя странами в государственном и частном секторах превысит 100 млн долларов.