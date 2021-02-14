Издание пишет, что через последнее интервью экс-президента Сержа Саргсяна красной линией проходит мысль о том, что он был против максимализма и в обмен на окончательное признание независимости «НКР» готов был передать районы вокруг Карабах а.

Если прежние власти Армении заявляют, что шли к верному решению по Карабах у, пусть бы довели начатое до конца. Об этом заявил на брифингах в парламенте глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, сообщает «Спутник-Армения».

«Если так, то почему в конституции Карабаха, которая писалась под эгидой тогдашних властей Армении, было написано, что все семь районов – неотъемлемая территория Карабаха. То есть на бумаге говорилось, что это наша территория. Депутаты от партии Саргсяна заявляли: кто отдаст что-либо – тот изменник. А с другой стороны – все эти годы велись переговоры о том, чтобы эти районы отдать, пусть и в обмен на признание Карабаха», - заявил Марукян.

Он обратил внимание на то, что когда сам Саргсян заявил, что Агдам «все равно не наш», его начали резко критиковать. Если он действительно верил в правильность переговорного пути, тогда он должен был продолжить объяснительную работу с обществом, а не отступить, добавил Марукян.

По его мнению, решить вопрос путем передачи семи районов возможно было при любом из руководителей Армении, от Тер-Петросяна до Пашиняна, – с той оговоркой, что Тер-Петросяну не дали это сделать его политические противники, которые затем пришли к власти. Тогда они заявляли, что никакой компромисс недопустим, теперь говорят обратное - что могли решить вопрос путем компромисса. Но в этом случае непонятно, почему Серж Саргсян не довел дело до конца, пусть и через Карена Карапетяна, заметил депутат.