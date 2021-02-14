«Азеригаз» переходит на усиленный режим работы

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями ПО «Азеригаз» предпринимает профилактические меры.

Согласно информации, генеральный директор ПО Руслан Алиев дал необходимые поручения всем профильным структурам объединения. Будет уделено внимание правильному распределению природного газа в соответствии с требованиями.

Также в эти дни отложены важные ремонтные работы в газовой сети. Будут оперативно устранены случаи аварий, утечек газа, неисправностей газовых счетчиков. Установлено дежурство и определенное количество сотрудников будет находиться на рабочих местах в структурах объединения.

«Сообщаем абонентам, чтобы они немедленно сообщали о любых проблемах, которые могут возникнуть с газоснабжением, в колл-центр 104/185. Кроме того они могут отправлять сообщения на адреса нашей постоянно активной социальной сети (+99477) 3 104 104», - говорится в сообщении.