Жителя Баку задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Ясамальского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан Вусал Гашимов. При личном обыске у него обнаружили героин общим весом 3 кг 15 г.

В ходе расследования выяснилось, что В.Гашимов помог одному из своих знакомых, личность которого следствию неизвестна, привезти в Баку наркотики и должен был организовать их доставку конкретным лицам, размещая героин в разных местах столицы. В своих показаниях задержанный признался, что приобрел наркотики с целью реализации.

Для установления источника крупной партии героина продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

По факту проводится расследование.