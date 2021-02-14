154 новых больных коронавирусом в Азербайджане ИХ СТАЛО 2 188
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 165 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в среду, 17 февраля.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 232 491 случай заражения коронавирусом, из них 227 616 человек благополучно прошли лечение, 3 187 пациентов клиник скончались. Лечение 2 188 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.
За указанный период проведено 2 521 394 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 758 - за минувшие сутки.