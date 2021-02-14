Раскрыта тайна жестокой смерти египетского фараона

Ученые Каирского университета раскрыли точную причину смерти древнеегипетского фараона Секененра Таа II, который правил примерно в 1569-1554 годах до нашей эры. Результаты исследования мумии правителя опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Секененра Таа II правил Южным Египтом во время оккупации страны гиксосами. Считается, что время его царствования было непродолжительным и он был убит при попытке вытеснить гиксосов. Однако точная причина смерти фараона оставалась тайной.

Исследователи изучили мумию фараона, обнаруженную еще в конце XIX века, с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что правитель получил несколько серьезных травм головы, которые были хорошо замаскированы. Ранее считалось, что плохое состояние мумии указывает на то, что бальзамирование было проведено в спешке.

По словам ученых, Секененра находился на поле боя, а затем был схвачен и жестоко казнен. Раны соответствуют пяти видам оружия гиксосов, что указывает на церемониальную казнь. На момент смерти ему было 40 лет. Бальзамировщики применили изощренные методы, чтобы скрыть повреждения черепа, используя материал, который действовал подобно наполнителям в современной пластической хирургии.