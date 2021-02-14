Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом свободы, напомнив, что в США больше нет некогда сильных социалистической и коммунистической партий, а на Украине и в Прибалтике - свободных СМИ, передает РИА Новости.

"Демократия — это процедура, нормы и правила. Видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Также как на Украине нет свободных СМИ - все оппозиционные СМИ позакрывали, в Прибалтике тоже взяли ликвидировали... Россия - последний остров свободы", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.