Из Шуши выкрали ковры и выставили в Ереване

Перед тем как покинуть Шушу, армянские военные вывезли из города бесценные образцы материальной культуры Азербайджана.

Так, по информации агентства «Арменпресс», 20 февраля в Ереване откроется выставка ковров из Шуши. Выставка организуется в Национальном музее-институте архитектуры им. Таманяна.

Согласно информации, все представленные ковры были вывезены из Шуши 1 ноября. Через несколько дней после этого город полностью перешел под контроль азербайджанской армии.

Сообщается, что самому старому ковру, вывезенному из Шуши более 350 лет.