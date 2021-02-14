В Азербайджане будет сформирован новый механизм создания запасов продовольственной муки. Это нашло отражение в подписанном сегодня премьер-министром Али Асадовым постановлении «О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста цен на импорт продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны».

Согласно распоряжению, Министерство экономики совместно с Министерством финансов, Министерством сельского хозяйства, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» должно представить в течение 2 месяцев в Кабинет Министров Азербайджанской Республики свои предложения по созданию запасов продовольственной муки и формированию устойчивого механизма регулирования и контроля для снижения влияния цен на пшеницу на мировых биржах на внутренние цены на пшеницу.

Кроме того, лицам, занимающимся производством муки, с 1 февраля по 1 мая 2021 года будет предоставлена субсидия в размере 35 манатов за каждую тонну проданной муки.

Министерство экономики по согласованию с Министерством финансов утвердит порядок предоставления субсидии производителям муки за каждую тонну реализуемой муки и обеспечит выплату субсидии производителям муки в соответствии с этим порядком.

Сводный отчет о субсидиях, выплаченных производителям муки, должен быть представлен в Кабинет министров до 1 июня 2021 года.